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У Харкові під завалами знайшли ще одного загиблого, кількість може збільшитися, — мер

31 травня 2024 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по будинку в Харкові 31 травня — під завалами знайшли ще одного загиблого
Наслідки ракетного удару. Фото: Telegram/Ігор Терехов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у ніч на п'ятницю, 31 травня, здійснили удар по житловому будинку у Харкові. Станом на 9 ранку з-під завалів дістали ще одне тіло, кількість жертв зросла до п'яти.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Ракетний удар по Харкову 31 травня

"Щойно знайдено тіло ще одного загиблого", — написав Терехов.

РФ двічі атакувала ракетами будинок у Харкові 31 травня
Рятувальники розбирають завали. Фото: Telegram/Ігор Терехов
У Харкові зазнав руйнацій будинок, в який влучила російська ракета 31 травня
Наслідки ракетного удару. Фото: Telegram/Ігор Терехов

За словами міського голови, під завалами можуть знаходитися ще четверо мешканців міста. Він наголосив, що російські удари по цивільних — це тероризм у чистому вигляді.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вночі російські загарбники завдали удару по житловій забудові Харкова, там лунали вибухи. Терехов повідомляв про влучання у житловий будинок.

Згодом окупанти здійснили повторний удар по багатоповерховому житловому будинку, під завалами опинилися люди. На місці влучання спалахнула пожежа, загальна площа якої становила 1200 кв.м. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 24 поранених.

Харків
окупанти
обстріли
ракетний удар
війна в Україні
загиблі

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