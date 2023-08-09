В Харькове предприятие через суд заставили отремонтировать укрытие

Знак укрытия. Фото: google

В Харькове на одном из предприятий в Немышлянском районе укрытие было в неположенном состоянии и не отвечало всем соответствующим требованиям. Поэтому Харьковская окружная прокуратура направила в суд исковое заявление.

Об этом пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Как известно, во время проверки в Немышлянском районе Харьковской области специалисты выявили ряд нарушений и несоответствий в одном из укрытий. Бомбоубежище расположено по ул. Енаковской. Оно рассчитано на 200 человек, а его площадь составляет 170 кв. метров.

Отмечается, что укрытие было не обеспечено системами пожарной защиты, был поврежден трубопровод водоснабжения, системы канализации и отопления, не было противопожарного инвентаря. Все нарушения были зафиксированы и составлено соответствующее предписание.

После всех замечаний предприятие все же не устранило проблем, а Харьковская окружная прокуратура подала соответствующий иск в удовлетворивший его суд.

После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по его выполнению.

Напомним, недавно в Харькове мужчина обокрал укрытие. Он забирал там кабели, розетки и осветительные приборы.