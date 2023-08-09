У Харкові підприємство через суд змусили відремонтувати укриття

Знак укриття. Фото: google

У Харкові на одному із підприємств у Немишлянському районі укриття було в неналежному стані та не відповідало усім відповідним вимогам. Через це Харківська окружна прокуратура направила до суду позовну заяву.

Про це пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Як відомо, під час перевірки в Немишлянському районі на Харківщині фахівці виявили низку порушень та невідповідностей в одному з укриттів. Бомбосховище розташоване по вул. Єнаківській. Воно розраховане на 200 осіб, а його площа складає 170 кв. метрів.

Зазначається, що укриття було не забезпечено системами пожежного захисту, був пошкоджений трубопровід систем водопостачання, системи каналізації та опалення, не було протипожежного інвентарю. Всі порушення були зафіксовані та складено відповідний припис.

Після усіх зауважень підприємство все ж не усунуло проблем, а Харківська окружна прокуратура подала відповідний позов до суду, який задовольнив його.

Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи щодо його виконання.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік обікрав укриття. Він забирав там кабелі, розетки та освітлювальні прилади.