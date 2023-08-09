Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові підприємство через суд змусили відремонтувати укриття arrow

У Харкові підприємство через суд змусили відремонтувати укриття

9 серпня 2023 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові підприємство через суд змусили відремонтувати укриття
Знак укриття. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові на одному із підприємств у Немишлянському районі укриття було в неналежному стані та не відповідало усім відповідним вимогам. Через це Харківська окружна прокуратура направила до суду позовну заяву.

Про це пресслужба Харківської обласної прокуратури

Читайте також:

У якому стані укриття в Харкові

Як відомо, під час перевірки в Немишлянському районі на Харківщині фахівці виявили низку порушень та невідповідностей в одному з укриттів. Бомбосховище розташоване по вул. Єнаківській. Воно розраховане на 200 осіб, а його площа складає 170 кв. метрів. 

Зазначається, що укриття було не забезпечено системами пожежного захисту, був пошкоджений трубопровід систем водопостачання, системи каналізації та опалення, не було протипожежного інвентарю. Всі порушення були зафіксовані та складено відповідний припис. 

Після усіх зауважень підприємство все ж не усунуло проблем, а Харківська окружна прокуратура подала відповідний позов до суду, який задовольнив його.

Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи щодо його виконання.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік обікрав укриття. Він забирав там кабелі, розетки та освітлювальні прилади.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз