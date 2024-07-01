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В Харькове после авиаудара в больницах остаются восемь человек

1 июля 2024 13:03
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Восемь человек остаются в больницах после обстрела Харькова 30 июня
Последствия попадания авиабомбы по "Новой почте" в Харькове. Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Харьковской областной военное администрации сообщили о состоянии пострадавших после авиаудара по городу в воскресенье, 30 июня. Восемь человек остаются под наблюдением медиков.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 1 июля.

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В больницах Харькова остаются восемь пострадавших

По данным Харьковской ОВА, по состоянию на утро 1 июля в больницах города находится восемь человек: шестеро взрослых и двое детей.

"58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности", — рассказал Синегубов. 

Состояние 8-месячного мальчика оценивается как удовлетворительное, ребенка готовят к выписке под наблюдение семейного врача.

16-летний парень — в стабильном состоянии, динамика положительная. 

Еще пятеро взрослых — в состоянии средней тяжести.

В Харькове после авиаудара в больницах остаются восемь человек - фото 1
Сообщение начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 30 июня в Харькове раздался взрыв: россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой, попали в терминал "Новой Почты".

В результате российского авиаудара по Харькову пострадали девять человек, один мужчина погиб. Среди пострадавших — 8-месячный младенец, мальчик.

Также ночью 1 июля прозвучала серия взрывов в Днепре: в результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения.

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