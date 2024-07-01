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У Харкові після авіаудару в лікарнях залишаються восьмеро людей

1 липня 2024 13:03
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Восьмеро людей залишаються в лікарнях після обстрілу Харкова 30 червня — дані ОВА
Наслідки влучання авіабомби по "Новій Пошті" у Харкові. Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю, 30 червня. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 1 липня. 

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У лікарнях Харкова залишаються восьмеро постраждалих

За даними Харківської ОВА, станом на ранок 1 липня в лікарнях міста перебуває восьмеро людей: шестеро дорослих та двоє дітей.

"58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки", — розповів Синєгубов. 

Стан 8-місячного хлопчика оцінюється як задовільний, дитину готують до виписки під нагляд сімейного лікаря.

16-річний хлопець — у стабільному стані, динаміка позитивна. 

Ще п'ятеро дорослих — у стані середньої тяжкості.

У Харкові після авіаудару в лікарнях залишаються восьмеро людей - фото 1
Допис начальник Харківської ОВА Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 червня у Харкові пролунав вибух: росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".

Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало дев'ятеро людей, один чоловік загинув. Серед постраждалих — 8-місячне немовля, хлопчик. 

Також вночі 1 липня пролунала серія вибухів у Дніпрі: внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

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