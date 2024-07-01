Восьмеро людей залишаються в лікарнях після обстрілу Харкова 30 червня — дані ОВА

Наслідки влучання авіабомби по "Новій Пошті" у Харкові. Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю, 30 червня. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 1 липня.

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За даними Харківської ОВА, станом на ранок 1 липня в лікарнях міста перебуває восьмеро людей: шестеро дорослих та двоє дітей.

"58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки", — розповів Синєгубов.

Стан 8-місячного хлопчика оцінюється як задовільний, дитину готують до виписки під нагляд сімейного лікаря.

16-річний хлопець — у стабільному стані, динаміка позитивна.

Ще п'ятеро дорослих — у стані середньої тяжкості.

Допис начальник Харківської ОВА Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 червня у Харкові пролунав вибух: росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".

Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало дев'ятеро людей, один чоловік загинув. Серед постраждалих — 8-місячне немовля, хлопчик.

Також вночі 1 липня пролунала серія вибухів у Дніпрі: внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.