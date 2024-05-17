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В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов

17 мая 2024 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов
Правоохранитель оказывает помощь раненому в Харькове. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По сообщению городского головы Игоря Терехова, количество раненых в Харькове в результате обстрела достигло 25 человек. Также в результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 17 мая.

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Двоим мужчинам, погибшим в результате авиаударов по Харькову, было около 45 лет.

В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов - фото 1
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Раненым людям от 20 до 60 лет. Четверо травмированных остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов - фото 2
Правоохранитель оказывает помощь раненому в Харькове. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram

Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.

Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине
ранение

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