В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов

Правоохранитель оказывает помощь раненому в Харькове. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram

По сообщению городского головы Игоря Терехова, количество раненых в Харькове в результате обстрела достигло 25 человек. Также в результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 17 мая.

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Двоим мужчинам, погибшим в результате авиаударов по Харькову, было около 45 лет.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Раненым людям от 20 до 60 лет. Четверо травмированных остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

Правоохранитель оказывает помощь раненому в Харькове. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram

Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.