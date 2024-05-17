В Харькове после обстрела 25 раненых, — Терехов
По сообщению городского головы Игоря Терехова, количество раненых в Харькове в результате обстрела достигло 25 человек. Также в результате обстрела погибли два человека.
Об этом сообщил Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 17 мая.
Последствия обстрела Харькова
Двоим мужчинам, погибшим в результате авиаударов по Харькову, было около 45 лет.
Раненым людям от 20 до 60 лет. Четверо травмированных остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.
Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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