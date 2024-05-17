У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов
17 травня 2024 18:32
Правоохоронець надає допомогу пораненому у Харкові. Фото: Поліція Харківщини / Telegram
За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість поранених у Харкові в результаті обстрілу досягла 25 осіб. Також внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Про це повідомив Ігор Терехов в Telegram в п'ятницю, 17 травня.
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Двом чоловікам, загиблим внаслідок авіаударів по Харкову, було близько 45 років.
Пораненим людям від 20 до 60 років. Четверо травмованих лишаються у тяжкому стані, решта — у середньому.
Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.
Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.
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