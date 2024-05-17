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У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов

17 травня 2024 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов
Правоохоронець надає допомогу пораненому у Харкові. Фото: Поліція Харківщини / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, кількість поранених у Харкові в результаті обстрілу досягла 25 осіб. Також внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. 

Про це повідомив Ігор Терехов в Telegram в п'ятницю, 17 травня.

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Двом чоловікам, загиблим внаслідок авіаударів по Харкову, було близько 45 років.

У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов - фото 1
Скриншот допису Ігоря Терехова 

Пораненим людям від 20 до 60 років. Четверо травмованих лишаються у тяжкому стані, решта — у середньому.

У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов - фото 2
Правоохоронець надає допомогу пораненому у Харкові. Фото: Поліція Харківщини / Telegram

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста. 

Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.

Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
війна в Україні
поранення

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