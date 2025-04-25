В Харькове после получения повестки мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Харькове после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки мужчина уклонился от мобилизации. За это суд наказал военнообязанного гражданина Украины.

Об этом говорится в приговоре Червонозаводского районного суда г. Харькова.

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По данным судебного дела, в июле 2023 года мужчина, подлежащий общей мобилизации, прибыл для установления его учетных данных и направления на медосмотр. После этого он прошел обследование и медицинский осмотр в военно-врачебной комиссии на степень пригодности к военной службе. По результатам медосмотра, мужчина был признан годным к военной службе.

Следовательно, 17 июля 2023 года фигурант дела получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и был направлен в воинскую часть.

Однако военнообязанный умышленно не прибыл по повестке на отправку в указанную воинскую часть, тем самым уклонился от призыва по мобилизации. Поэтому мужчина нарушил ст. 65 Конституции Украины, закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О частичной мобилизации", Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и порядок комплектования Вооруженных сил Украины.

Уже 22 ноября 2023 года мужчина во второй раз получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации. Однако он снова не прибыл по повестке на отправку в указанную воинскую часть.

В судебном заседании обвиняемый свою вину по предъявленному обвинению признал полностью и раскаялся в содеянном.

Итак, на основании вышеизложенного суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 336 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время на основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком на два года, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Ранее мы информировали, что уклонист после мобилизации сдавал российским захватчикам позиции своего подразделения.

Кроме того, в Полтавской области мужчина уклонился от военного призыва из-за того, что его возмутило поведение работников ТЦК.