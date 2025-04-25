У Харкові після отримання повістки чоловік ухилився від мобілізації

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Харкові після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки чоловік ухилився від мобілізації. За це суд покарав військовозобов'язаного громадянина України.

Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду м. Харкова.

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За даними судової справи, у липні 2023 року чоловік, що підлягає загальній мобілізації, прибув для встановлення його облікових даних та направлення на медогляд. Після цього він пройшов обстеження та медичний огляд у військово-лікарській комісії на ступінь придатності до військової служби. За результатами медогляду, чоловік був визнаний придатним до військової служби.

Відтак, 17 липня 2023 року фігурант справи отримав повістку про призов на військову службу за мобілізацією та був направлений до військової частини.

Однак військовозобов'язаний умисно не прибув по повістці на відправлення у вказану військову частину, тим самим ухилився від призову за мобілізацією. Відтак чоловік порушив ст. 65 Конституції України, закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та порядок комплектування Збройних сил України.

Вже 22 листопада 2023 року чоловік вдруге отримав повістку про призов на військову службу за мобілізацією. Однак він знову не прибув по повістці на відправлення у вказану військову частину.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину за пред`явленим обвинуваченням визнав повністю та розкаявся у скоєному.

Отже, на підставі вищевикладеного суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас на підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Раніше ми інформували, що ухилянт після мобілізації здавав російським загарбникам позиції свого підрозділу.

Крім того, у Полтавській області чоловік ухилився від військового призову через те, що його обурила поведінка працівників ТЦК.