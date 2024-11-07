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В Харькове полицейские организовали схему с бронежилетами

7 ноября 2024 18:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Полиция в Харьковской области закупила некачественных бронежилетов на 1 млн
Бронежилеты. Иллюстративное фото: Офис Генпрокурора
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харькове разоблачили схему закупки некачественных бронежилетов для сотрудников полиции. Среди участников было двое правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 7 ноября.

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В 2023 году двое полицейских организовали преступную схему на закупке бронежилетов. Чиновники выбрали необходимую им частную компанию, отклонив предложения других и вошли в сговор с владельцами.

Фирма предоставила поддельный протокол испытания и таким образом победила в тендере. Из-за этого управление Харьковской полиции приобрело 120 бронежилетов на почти 1 миллион гривен, которые не отвечают техническим требованиям и несут опасность для жизни.

Таким образом, их действия подорвали уровень боеспособности личного состава полиции. Их разоблачили и будут судить, злоумышленникам грозит от семи до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

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Скриншот поста прокуратуры
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Скриншот поста прокуратуры

Ранее в Государственном операторе тыла предложили изменить подход к закупке дронов. Инициатива включает создание электронной платформы в системе DOT-Chain, которая позволит выбирать товары "по принципу супермаркета".

Также стали известны результаты расследования дела по махинациям с закупками львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

закупки полиция безопасность война в Украине Харьковская область

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