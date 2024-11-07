Поліція на Харківщині закупила неякісних бронежилетів на 1 млн

Бронежилети. Ілюстративне фото: Офіс Генпрокурора

У Харкові викрили схему закупівлі неякісних бронежилетів для працівників поліції. Серед учасників було двоє правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 7 листопада.

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Закуповували неякісні бронежилети

У 2023 році двоє поліцейських організували злочинну схему на закупівлі бронежилетів. Посадовці обрали необхідну їм приватну компанію, відхиливши пропозиції інших та увійшли у змову з власниками.

Фірма надала підроблений протокол випробування й таким чином перемогла у тендері. Через це управління Харківської поліції придбало 120 бронежилетів на майже 1 мільйон гривень, які не відповідають технічним вимогам та несуть небезпеку для життя.

Таким чином їх дії підірвали рівень боєздатності особового складу поліції. Їх викрили та судитимуть, зловмисникам загрожує від семи до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Раніше в Державному операторі тилу запропонували змінити підхід до закупівлі дронів. Ініціатива включає створення електронної платформи в системі DOT-Chain, яка дасть змогу обирати товари "за принципом супермаркету".

Також стали відомі результати розслідування справи щодо махінацій у закупівлях львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.