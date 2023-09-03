В Харькове полицейские спасли ребенка, которого родители одного оставили в квартире
В Харькове полицейские спасли ребенка, который более суток пробыл один в закрытой квартире. Произошло это в Холодногорском районе.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Как это произошло
"Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки заявительницу затапливают из квартиры сверху. Также она сообщила, что все это время из-за двери квартиры доносился детский плач", — говорится в сообщении.
Спасение девочки
Правоохранители не могли достучаться до жильцов квартиры, поэтому вызвали спасателей и врачей, ведь ребенок мог находиться в опасных условиях.
"Зайдя в квартиру, полицейские увидели там маленькую девочку. Ребенок постоянно плакал, он был очень напуган и растерян. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия. Медики госпитализировали малышку, чтобы убедиться, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает", — добавили в сообщении.
Полицейские разыскивают родителей ребенка. Патрульные поблагодарили неравнодушных за вызов и службы, которые спасли девочку.
Напомним, в Полтавской области ребенок придумал историю о своем похищении. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Как оказалось, девочка придумала историю, чтобы увидеть свою учительницу.