Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові поліцейські врятували дитину, яку батьки одну залишили в квартирі arrow

У Харкові поліцейські врятували дитину, яку батьки одну залишили в квартирі

3 вересня 2023 22:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові поліцейські врятували дитину, яку батьки одну залишили в квартирі
Рятувальники намагаються взламати двері в квартиру, в якій залишили дівчинку. Фото: скриншот з відео Патрульної поліції Харківщини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові поліцейські врятували дитину, яка понад добу пробула сама в зачиненій квартирі. Сталося це у Холодногірському районі міста.

Про це повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Читайте також:

Як це сталося

"Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач", — йдеться у повідомленні.

Порятунок дівчинки

Правоохоронці не могли достукатися до мешканців квартири, тому викликали рятувальників та лікарів, адже дитина могла перебувати у небезпечних умовах.

"Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови. Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує", — додали у повідомленні.

Наразі поліцейські розшукують батьків дитини. Патрульні подякували небайдужим за виклик та службам, які врятували дівчинку. 

Нагадаємо, у Полтавській області дитина вигадала історію про своє викрадення. Поліцейські з'ясували всі обставини події. Як виявилось, дівчинка вигадала історію, щоб побачити свою вчительку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз