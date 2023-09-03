У Харкові поліцейські врятували дитину, яку батьки одну залишили в квартирі

Рятувальники намагаються взламати двері в квартиру, в якій залишили дівчинку. Фото: скриншот з відео Патрульної поліції Харківщини

У Харкові поліцейські врятували дитину, яка понад добу пробула сама в зачиненій квартирі. Сталося це у Холодногірському районі міста.

Про це повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

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Як це сталося

"Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач", — йдеться у повідомленні.

Порятунок дівчинки

Правоохоронці не могли достукатися до мешканців квартири, тому викликали рятувальників та лікарів, адже дитина могла перебувати у небезпечних умовах.

"Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови. Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує", — додали у повідомленні.

Наразі поліцейські розшукують батьків дитини. Патрульні подякували небайдужим за виклик та службам, які врятували дівчинку.

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