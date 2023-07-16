По Харькову целили С-300: есть разрушения

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Харькова 13 июня 2023 года. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ночью 16 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Сообщается, что есть "прилеты" в центральной части города.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Читайте также:

"Прилеты" в центре Харькова

Сообщается, что в результате вражеской атаки попадает в центр города.

"Один в Шевченковском районе Харькова — без разрушений, информации о пострадавших пока нет", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

При этом он добавил, что работники ГСЧС обследуют территории.

Также он отметил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.

Напомним, ночью 16 июля в Украине в некоторых областях до сих пор доносится воздушная тревога. Этой ночью раздавались взрывы в Харькове и Сумской области.

Воздушные Силы ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения.