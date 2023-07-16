Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове предварительно есть "прилеты" в центре города arrow

В Харькове предварительно есть "прилеты" в центре города

16 июля 2023 02:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
По Харькову целили С-300: есть разрушения
Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Харькова 13 июня 2023 года. Фото: ГСЧС Харьковской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 16 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Сообщается, что есть "прилеты" в центральной части города.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Читайте также:

"Прилеты" в центре Харькова

Сообщается, что в результате вражеской атаки попадает в центр города.

"Один в Шевченковском районе Харькова — без разрушений, информации о пострадавших пока нет", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

При этом он добавил, что работники ГСЧС обследуют территории.

Также он отметил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.

Напомним, ночью 16 июля в Украине в некоторых областях до сих пор доносится воздушная тревога. Этой ночью раздавались взрывы в Харькове и Сумской области.

Воздушные Силы ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз