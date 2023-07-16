По Харкову цілили С-300: є руйнування

Ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури Харкова 13 червня 2023 року. Фото: ДСНС Харківської області

Вночі 16 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Повідомляється, що є "прильоти" у центральній частині міста.

Про це пишуть моніторингові канали.

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"Прильоти" у центрі Харкова

У Харкові опів на другу ночі 16 липня пролунав вибух. Потім ще кілька. Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є потрапляння у центрі міста.

"Один у Шевченківському районі Харкова — без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає", — написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

При цьому він додав, що працівники ДСНС обстежують території.

Також він зазначив, що з високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300".

Нагадаємо, вночі 16 липня в Україні в деяких областях досі лунає повітряна тривога. Цієї ночі лунали вибухи у Харкові та Сумській області.

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