По Харкову цілили С-300: є руйнування

У Харкові попередньо є "прильоти" у центрі міста
Вночі 16 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Повідомляється, що є "прильоти" у центральній частині міста.
Про це пишуть моніторингові канали.
"Прильоти" у центрі Харкова
У Харкові опів на другу ночі 16 липня пролунав вибух. Потім ще кілька. Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є потрапляння у центрі міста.
"Один у Шевченківському районі Харкова — без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає", — написав міський голова Харкова Ігор Терехов.
При цьому він додав, що працівники ДСНС обстежують території.
Також він зазначив, що з високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300".
Нагадаємо, вночі 16 липня в Україні в деяких областях досі лунає повітряна тривога. Цієї ночі лунали вибухи у Харкові та Сумській області.
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