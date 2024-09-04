В Харькове провели в последний путь капитана полиции, погибшего в результате обстрела Купянска

В Харькове простились с полицейским, который получил ранения в результате дроновой атаки
4 сентября 2024 08:55
Прощание с Александром Поповичем. Фото: Национальная полиция Украины
В Харькове во вторник, 3 сентября, провели в последний путь полицейского — капитана полиции Александра Поповича. Он получил несовместимые с жизнью ранения при обстреле Купянска.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
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В субботу, 31 августа, российские оккупанты ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции, который на тот момент патрулировал. Во время удара в машине находились трое правоохранителей. Всех их с осколочными ранениями госпитализировали, однако спасти Александра, к сожалению, не удалось.
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Прощание с Александром Поповичем
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Прощание с Александром Поповичем
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Прощание с Александром Поповичем
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Прощание с Александром Поповичем
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Прощание с Александром Поповичем
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Прощание с Александром Поповичем
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У 44-летнего погибшего остались жена, сын, дочь и родители.
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