У Харкові провели в останню путь капітана поліції, який загинув унаслідок обстрілу Куп'янська

Прощання з Олександром Поповичем. Фото: Національна поліція України

У Харкові у вівторок, 3 вересня, провели в останню путь правоохоронця — капітана поліції Олександра Поповича. Він зазнав несумісних із життям поранень під час обстрілу Куп'янська.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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У суботу, 31 серпня, російські окупанти вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції, який на той момент патрулював. Під час удару в машині були троє правоохоронців. Усіх їх з осколковими пораненнями госпіталізували, однак врятувати Олександра, на жаль, не вдалося.

Прощання з Олександром Поповичем

Прощання з Олександром Поповичем

Прощання з Олександром Поповичем

Прощання з Олександром Поповичем

Прощання з Олександром Поповичем

Прощання з Олександром Поповичем 1 / 6

У 44-річного загиблого залишилися дружина, син, донька та батьки.