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У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки

4 вересня 2024 08:55
Чекарьова Марія - редактор
У Харкові провели в останню путь капітана поліції, який загинув унаслідок обстрілу Куп'янська
Прощання з Олександром Поповичем. Фото: Національна поліція України
Чекарьова Марія - редактор

У Харкові у вівторок, 3 вересня, провели в останню путь правоохоронця — капітана поліції Олександра Поповича. Він зазнав несумісних із життям поранень під час обстрілу Куп'янська.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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У суботу, 31 серпня, російські окупанти вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції, який на той момент патрулював. Під час удару в машині були троє правоохоронців. Усіх їх з осколковими пораненнями госпіталізували, однак врятувати Олександра, на жаль, не вдалося.

  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 1
    Прощання з Олександром Поповичем
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 2
    Прощання з Олександром Поповичем
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 3
    Прощання з Олександром Поповичем
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 4
    Прощання з Олександром Поповичем
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 5
    Прощання з Олександром Поповичем
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки - фото 6
    Прощання з Олександром Поповичем
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У 44-річного загиблого залишилися дружина, син, донька та батьки.

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