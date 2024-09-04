У Харкові провели в останню путь капітана поліції, який загинув унаслідок обстрілу Куп'янська

У Харкові попрощалися з поліцейським, який зазнав поранень унаслідок дронової атаки
4 вересня 2024 08:55
Прощання з Олександром Поповичем. Фото: Національна поліція України
У Харкові у вівторок, 3 вересня, провели в останню путь правоохоронця — капітана поліції Олександра Поповича. Він зазнав несумісних із життям поранень під час обстрілу Куп'янська.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Читайте також:
Що відомо про травмування поліцейського під час дронової атаки на Куп’янськ
У суботу, 31 серпня, російські окупанти вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції, який на той момент патрулював. Під час удару в машині були троє правоохоронців. Усіх їх з осколковими пораненнями госпіталізували, однак врятувати Олександра, на жаль, не вдалося.
-
Прощання з Олександром Поповичем
-
Прощання з Олександром Поповичем
-
Прощання з Олександром Поповичем
-
Прощання з Олександром Поповичем
-
Прощання з Олександром Поповичем
-
Прощання з Олександром Поповичем
1 / 6
У 44-річного загиблого залишилися дружина, син, донька та батьки.
Читайте Новини.LIVE!