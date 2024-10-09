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В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

9 октября 2024 00:15
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харькове похоронили волонтера Тиграна Галустяна
Прощание с Тиграном Галустяном. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

На 18-м кладбище Харькова 8 октября состоялась прощальная церемония с Тиграном Галустяном. Волонтер погиб от удара российского FPV-дрона во время эвакуации граждан.

Об этом сообщила общественная организация "Роза на руке" во вторник, 8 октября.

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Прощание с волонтером

"Простились с Тиграном. Искренние соболезнования от команды "Роза на руке" близким, семье и всем, кто знал этого удивительного человека!", — выразила свое соболезнование общественная организация, с которой работал Тигран.

Близкие и друзья провели волонтера в последний путь, опустившись на колени.

"Сложно посчитать, сколько людей спас Тигран. И знаете, что? Его убил дрон, хотя ясно понятно, что это не военная тачка и там точно гражданские", — заявил в своем сообщении исполнительный директор союза армян Украины.

Напомним, что 37-летний волонтер Тигран Галустян стал жертвой российских обстрелов 6 октября в селе Ильинка Кураховской общины Донецкой области.

Ранее во время боевых действий в Курской области погиб талантливый украинский боец ММА Назарий Гаврилец. Ему был всего 21 год.

война Харьков волонтеры война в Украине FPV-дроны

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