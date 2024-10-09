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У Харкові попрощалися з волонтером, який загинув від удару ворожого дрону

9 жовтня 2024 00:15
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Харкові поховали волонтера Тиграна Галустяна
Прощання з Тиграном Галустяном. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На 18-му кладовищі Харкова 8 жовтня відбулася прощальна церемонія з Тиграном Галустяном. Волонтер загинув від удару російського FPV-дрона під час евакуації громадян.

Про це повідомила громадська організація "Троянда на руці" у вівторок, 8 жовтня.

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Прощання з волонтером

"Простилися с Тиграном. Щирі співчуття від команди "Троянда на руці" близьким, родині та всім, хто знав цю дивовижну людину!",  висловила своє співчуття громадська організація, з якою працював Тигран.

Близькі та друзі провели волонтера в останню путь, опустившись на коліна.

"Складно порахувати, скільки людей врятував Тигран. І знаєте, що? Його вбив дрон, хоча чітко зрозуміло, що це не військова тачка і там точно цивільні", — заявив у своєму дописі виконавчий директор спілки вірмен України.

Нагадаємо, що 37-річний волонтер Тигран Галустян став жертвою російського обстрілу 6 жовтня в селі Іллінка Курахівської громади Донецької області. 

Раніше під час бойових дій у Курській області загинув талановитий український боєць ММА Назарій Гаврилець. Йому був лише 21 рік.

війна Харків волонтери війна в Україні FPV-дрони

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