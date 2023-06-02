Чиновник Укрзализныци и сотрудники СБУ. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове чиновника Укрзализныци обвиняют в растрате бюджетных средств. По словам следователей, в период с 2018 по 2020 годы, замеченный в преступной деятельности начальник одного из подразделений акционерного общества "Украинская железная дорога", находящегося в Харьковской области, организовал план по растрате бюджетных ресурсов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Основываясь на информации, подозреваемый предоставлял ведомость учета рабочего времени со сведениями, которые были заведомо неправдивыми, касательно рабочего времени своих подчиненных.

В действительности, в то время когда его коллеги отсутствовали, находясь за пределами страны, подозреваемый зарегистрировал их как будто они присутствовали на работе, основываясь на документах, которые он представил.

Итогом действий подозреваемого стала значительная финансовая потеря для государства, сумма которой достигает около 65 тысяч гривен.

Напомним, что прокуратура подала в суд иск в интересах государства об обязательстве принять неотложные меры с целью сохранения объекта культурного достояния. Сейчас здание находится на балансе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Оценочная стоимость объекта составляет почти 155 млн гривен.