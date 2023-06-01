Харьковская прокуратура требует отремонтировать памятники архитектуры

Памятник архитектуры "Доходный дом Иванова". Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуратура подала в суд иск в интересах государства об обязательстве принять неотложные меры с целью сохранения объекта культурного достояния. Сейчас здание находится на балансе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Оценочная стоимость объекта составляет почти 155 млн гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Согласно информации Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской областной государственной (военной) администрации, на указанную памятку с учебным заведением заключался охранный договор в 2006 году, срок действия которого истек еще в 2011 году. Обращений по его пролонгации от балансодержателя не поступало.

С тех пор памятник архитектуры ни дня не использовался в образовательных целях, поскольку находится в заброшенном состоянии и требует проведения ремонтных работ. С 1957 года капитальный ремонт памятника не производился: в конструкциях здания возникли трещины, есть дефекты в кровле и перекрытиях.

Памятник архитектуры "Доходный дом Иванова". Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Следует отметить, что бездействие в отношении этого памятника с каждым годом ухудшает его состояние из-за воздействия природных факторов, приводит к увеличению как количества и объема работ, так и их общей стоимости, а также может повлечь за собой полное разрушение и невозможность восстановления памятника", — пишут правоохранители.

Указанные нарушения стали основанием для обращения окружной прокуратуры в суд. В исковом заявлении прокурор через суд просит обязать учебное заведение заключить охранный договор и привести памятник культурного наследия в надлежащее состояние путем проведения консервационных, реставрационных и противоаварийных работ. Харьковским окружным административным судом открыто производство по делу.

История здания

Это здание находится по улице Полтавский шлях, 1 и носит название "Доходный дом Иванова". Оно было построено в 1879 году. Проектировал здание известный архитектор Александр Томсон. Официально первым хозяином дома был дворовой советник Карлу Буркевичу. Затем он перешел во владение горному инженеру Иванову.

Это был типичный доходный дом. На первом этаже с высокими потолками размещались магазины. Второй этаж занимала резинотехническая фирма "Проводник". Помещения на других этажах использовались в качестве жилых комнат.

С 1913 года владельцем дома становится шведский консул Мюнх. Он делает рискованный шаг по реконструкции здания, пристраивая с угловой стороны еще одно помещение. На первом этаже размещался когда-то модный кинотеатр "Миньон", в советское время здесь работал машиностроительный техникум.

Напомним, что в Харьковской области нашли старинное захоронение на территории храма . В поселке Золочев ремонтники, восстанавливающие Свято-Вознесенский храм после вражеских обстрелов, обнаружили старинное захоронение. Вероятно, там похоронен настоятель храма.