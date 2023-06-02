У Харкові посадовця Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів

Посадовці Укрзалізниці та співробітники СБУ. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові чиновника Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів. За словами слідчих, у період з 2018 по 2020 роки помічений у злочинній діяльності начальник одного з підрозділів акціонерного товариства "Укрзалізниця", що знаходиться в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства у справі чиновника Укрзалізниці

Матеріали слідства у справі посадовця Укрзалізниці вказують, що підозрюваний надавав відомості обліку робочого часу із відомостями, які були свідомо неправдивими щодо робочого часу своїх підлеглих.

Насправді коли його колеги були відсутні, перебуваючи за межами країни, підозрюваний зареєстрував їх начебто вони були на роботі, ґрунтуючись на документах, які він подав.

Підсумком дій підозрюваного стала значна фінансова втрата для держави, сума якої сягає близько 65 тисяч гривень.

Нагадаємо, що прокуратура подала до суду позов на користь держави про зобов'язання вжити невідкладних заходів з метою збереження об'єкта культурного надбання. Наразі будівля знаходиться на балансі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеца. Оціночна вартість об'єкта становить майже 155 млн гривень.