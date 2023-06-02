Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові посадовця Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів arrow

У Харкові посадовця Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів

2 червня 2023 13:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові посадовця Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів
Посадовці Укрзалізниці та співробітники СБУ. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові чиновника Укрзалізниці звинувачують у розтраті бюджетних коштів. За словами слідчих, у період з 2018 по 2020 роки помічений у злочинній діяльності начальник одного з підрозділів акціонерного товариства "Укрзалізниця", що знаходиться в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали слідства у справі чиновника Укрзалізниці

Матеріали слідства у справі посадовця Укрзалізниці вказують, що підозрюваний надавав відомості обліку робочого часу із відомостями, які були свідомо неправдивими щодо робочого часу своїх підлеглих.

Насправді коли його колеги були відсутні, перебуваючи за межами країни, підозрюваний зареєстрував їх начебто вони були на роботі, ґрунтуючись на документах, які він подав.

Підсумком дій підозрюваного стала значна фінансова втрата для держави, сума якої сягає близько 65 тисяч гривень.

Нагадаємо, що прокуратура подала до суду позов на користь держави про зобов'язання вжити невідкладних заходів з метою збереження об'єкта культурного надбання. Наразі будівля знаходиться на балансі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеца. Оціночна вартість об'єкта становить майже 155 млн гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB