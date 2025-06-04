Работник погиб во время демонтажа кабеля - решение суда

Демонтаж кабеля. Иллюстративное фото: yelp.com

В Харькове судили предпринимателя, сотрудник которого погиб на работе. Владельца бизнеса признали виновным в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2021 года мужчина, имея зарегистрированный ФЛП, специализирующийся на торговле мебелью, допустил в свое рабочее помещение двух работников для демонтажа электрического кабеля.

Известно, что о доступе к кабелю его попросил владелец соседнего помещения, чтобы работники могли его снять. Они принесли с собой металлическую лестницу, которую установили у стены, где проходил электрический кабель. Один из них вылез на лестницу, не имея средств индивидуальной защиты и прикоснулся рукой к металлическому элементу конструкции системы освещения.

Так он получил удар током, из-за чего упал с лестницы и умер. Эксперты установили, что причиной смерти стала комбинированная электрическая и механическая травма в результате действия технического тока и тупых предметов из-за падения с высоты.

Решение суда

По словам обвиняемого, кабель уже был обесточен и отключен от щитовой. Он считает, что работы нельзя квалифицировать как имеющие повышенную опасность. Но было доказано, что именно предприниматель должен был обеспечить соответствующие условия для работы работников, которых он допустил в помещение, проверить их документы и провести инструктаж по технике безопасности.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель человека.

Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, но заменили испытательным сроком два года. Также он должен оплатить расходы на эксперта в размере 6864 гривен.

Напомним, в Харькове мужчина устроил подпольное казино в магазине. Также там организовали незаконную продажу алкоголя без соответствующих разрешений.

А в Киеве под суд предстал адвокат, который за деньги обещал клиенту договориться с работниками ТЦК и СП.