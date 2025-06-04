Працівник загинув під час демонтажу кабелю — рішення суду

Демонтаж кабелю. Ілюстративне фото: yelp.com

У Харкові судили підприємця, співробітник якого загинув на роботі. Власника бізнесу визнали винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У липні 2021 року чоловік, маючи зареєстрований ФОП, спеціалізується на торгівлі меблями, допустив до свого робочого приміщення двох працівників для демонтажу електричного кабелю.

Відомо, що про доступ до кабелю його попросив власник сусіднього приміщення, аби працівники могли його зняти. Вони принесли з собою металеву драбину, яку встановили біля стіни, де проходив електричний кабель. Один з них виліз на драбину, не маючи засобів індивідуального захисту та доторкнувся рукою до металевого елементу конструкції системи освітлення.

Так він отримав удар струмом, через що впав з драбини та помер. Експерти встановили, що причиною смерті стала комбінована електрична та механічна травма внаслідок дії технічного струму й тупих предметів через падіння з висоти.

Рішення суду

За словами обвинуваченого, кабель вже був знеструмлений та відключений від щитової. Він вважає, що роботи не можна кваліфікувати як ті, що мають підвищену небезпеку. Але було доведено, що саме підприємець мав забезпечити відповідні умови для роботи працівників, яких він допустив до приміщення, перевірити їх документи та провести інструктаж з техніки безпеки.

Суд визнав підприємця винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини.

Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але замінили випробувальним терміном два роки. Також він має сплатити витрати на експерта в розмірі 6864 гривень.

Нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував підпільне казино у магазині. Також там організували незаконний продаж алкоголю без відповідних дозволів.

А в Києві під суд постав адвокат, який за гроші обіцяв клієнту домовитися з працівниками ТЦК та СП.