В Харькове продавщица стала вебкам-моделью — что решил суд

Молот судьи. Фото иллюстративное: freepik



В Харькове с весны 2020 до апреля 2021 года работала порностудия. Одна из ее моделей была осуждена.

Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Харькове от 27 февраля.

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Детали дела

Во время суда женщина объяснила, что ранее работала в магазине одежды и супермаркете, но этих заработков было недостаточно. По ее словам, в соцсети ей написала девушка, которая предложила работу, которая заключалась в общении с иностранцами в интернете.

Однако в материалах дела указано, что порностудию организовал мужчина, который привлек к ее деятельности своего знакомого, а также саму женщину и ее мужа.

К работе в порностудии также привлекли администратора и техника, который отвечал за бесперебойную трансляцию и распространение изображений порнографического характера.

Порностудию обустроили на втором этаже частного дома в Харькове, оснастив комнаты необходимой техникой, декорациями и интимными аксессуарами. Для работы привлекли шестерых моделей. Позже, чтобы избежать разоблачения, студия четыре раза меняла местоположение.

Что решил суд

Правоохранители зафиксировали деятельность женщины на порностудии 23 января 2021 года. За 62,99 доллара США она обнажилась и демонстрировала интимные части тела через вебкамеру.

"Таким образом, она создавала и распространяла порнографический контент, который отображался на экране компьютера по месту пребывания ЛИЦО_7 в г. Харькове. Это было зафиксировано во время проведения оперативной закупки и записано на DVD-диск №64", — отмечается в приговоре.

Женщина признала свою вину, ей было назначено три года лишения свободы, но с условным освобождением на один год. Кроме того, в течение года она не имеет права заниматься деятельностью, связанной с хранением, размещением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции через Интернет.

Напомним, что житель Харькова скачал на компьютер и хранил видео с детской порнографией. Суд вынес мужчине приговор.

Кроме того, во Львове вебкам-модель торговала своими видео интимного характера. За это девушку привлекли к уголовной ответственности.