У Харкові продавчиня стала вебкам-моделлю — що вирішив суд

Молот судді. Фото ілюстративне: freepik



У Харкові з весни 2020 до квітня 2021 року працювала порностудія. Одну з її моделей було засуджено.

Про це йдеться у вироку Київського райсуду Харкові від 27 лютого.

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Деталі справи

Під час суду жінка пояснила, що раніше працювала в магазині одягу та супермаркеті, але цих заробітків було недостатньо. За її словами, у соцмережі їй написала дівчина, яка запропонувала роботу, що полягала у спілкуванні з іноземцями в інтернеті.

Проте в матеріалах справи зазначено, що порностудію організував чоловік, який залучив до її діяльності свого знайомого, а також саму жінку та її чоловіка.

До роботи в порностудії також залучили адміністратора та техніка, який відповідав за безперебійну трансляцію та розповсюдження зображень порнографічного характеру.

Порностудію облаштували на другому поверсі приватного будинку в Харкові, оснастивши кімнати необхідною технікою, декораціями та інтимними аксесуарами. Для роботи залучили шістьох моделей. Пізніше, щоб уникнути викриття, студія чотири рази змінювала місце розташування.

Що вирішив суд

Правоохоронці зафіксували діяльність жінки на порностудії 23 січня 2021 року. За 62,99 долара США вона оголилася та демонструвала інтимні частини тіла через вебкамеру.

"Таким чином, вона створювала та поширювала порнографічний контент, який відображався на екрані комп’ютера за місцем перебування ОСОБА_7 у м. Харкові. Це було зафіксовано під час проведення оперативної закупки та записано на DVD-диск №64", — зазначається у вироку.

Жінка визнала свою провину. Їй було призначено три роки позбавлення волі, але з умовним звільненням на один рік. Крім того, протягом року вона не має права займатися діяльністю, пов’язаною зі зберіганням, розміщенням та поширенням творів, зображень, кіно та відеопродукції через Інтернет.

Нагадаємо, що житель Харкова звантажив на комп'ютер та зберігав відео з дитячою порнографією. Суд виніс чоловікові вирок.

Крім того, у Львові вебкам-модель торгувала своїми відео інтимного характеру. За це дівчину притягнули до кримінальної відповідальності.