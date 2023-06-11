В Харькове прогремели взрывы
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 16:20.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области.
Стражи порядка призвали жителей региона находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя" , — призвали в сообщении.
Обстрел Циркунов
Пока известно, что враг нанес удары по селу Циркуны, это подтвердил "Суспильне Харьков" глава местной военной администрации Николай Сикаленко. Информации о разрушениях или раненых пока нет.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, обстрел был произведен кассетными боеприпасами.
"Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается" , — добавил он.
Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковщине. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской общины Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически ухудшилось качество воздуха.