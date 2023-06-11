В Харькове прогремели взрывы

Обстрел Харькова. Фото: российские СМИ

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 16:20.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области.

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"О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя" , — призвали в сообщении.

Обстрел Циркунов

Пока известно, что враг нанес удары по селу Циркуны, это подтвердил "Суспильне Харьков" глава местной военной администрации Николай Сикаленко. Информации о разрушениях или раненых пока нет.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, обстрел был произведен кассетными боеприпасами.

"Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается" , — добавил он.

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковщине. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской общины Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически ухудшилось качество воздуха.