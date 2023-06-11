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У Харкові прогриміли вибухи

11 червня 2023 16:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові прогриміли вибухи
Обстріл Харкова. Фото: російські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 16:20.

Про це повідомила пресслужба Поліції Харківської області.

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"Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе", — закликали у повідомленні. 

Обстріл Циркунів

Наразі відомо, що ворог завдав ударів по селу Циркуни, це підтвердив "Суспільне Харків" голова місцевої військової адміністрації Микола Сікаленко. Інформації про руйнування або поранених поки немає.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстріл був здійснений касетними боєприпасами. 

"Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється", — додав він. 

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря.

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