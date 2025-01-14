Взрывы в Харькове вечером 14 января — что известно об атаке РФ

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове вечером 14 января прогремел сильный взрыв во время воздушной тревоги. Харьковщину и соседние области атакуют беспилотники.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 14 января

Около 21:40 в Харькове был слышен взрыв. Сейчас Россия атакует область ударными беспилотниками типа Shahed.

Пока официальной информации от властей относительно взрыва в городе нет.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, воздушную тревогу объявили в ряде других областей Украины. Опасность связана с ударными дронами и угрозой применения авиационных средств поражения.

Карта воздушной тревоги в Украине 14 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Харькове во вторник, 14 января, уже раздавались взрывы. Звуки были слышны около 17:00 в результате российского обстрела.

Также в ночь на 14 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ранил трех жителей и нанес серьезные повреждения местной инфраструктуре.