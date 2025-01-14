Взрывы в Харькове вечером 14 января — что известно об атаке РФ

В Харькове прогремел мощный взрыв
В Харькове вечером 14 января прогремел сильный взрыв во время воздушной тревоги. Харьковщину и соседние области атакуют беспилотники.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 14 января
Около 21:40 в Харькове был слышен взрыв. Сейчас Россия атакует область ударными беспилотниками типа Shahed.
Пока официальной информации от властей относительно взрыва в городе нет.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в ряде других областей Украины. Опасность связана с ударными дронами и угрозой применения авиационных средств поражения.
Напомним, что в Харькове во вторник, 14 января, уже раздавались взрывы. Звуки были слышны около 17:00 в результате российского обстрела.
Также в ночь на 14 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг ранил трех жителей и нанес серьезные повреждения местной инфраструктуре.
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