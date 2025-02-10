Вечерний взрыв в Харькове 10 февраля 2025 года — что известно

В Харькове прогремел взрыв — город под атакой ударных БпЛА
Взрыв прогремел в Харькове сейчас, поздно вечером в понедельник, 10 февраля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
ВоздушныеСилы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрыве в Харькове поздно вечером 10 февраля
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:44. В 22:39 военные предупредили, что в направлении Харькова летят вражеские ударные беспилотники с северо-востока, и призвали всех, кто находится в городе, быть в укрытиях.
Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 22:37 отмечал, что к Харькову подлетают четыре "Шахеды".
Где еще объявили воздушную тревогу поздно вечером 10 февраля
По состоянию на 22:57 воздушная тревога, кроме Харьковской области, продолжается еще в девяти регионах. Красные на карте воздушных тревог Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Сумская и Донецкая области.
Ранее вечером 10 февраля в Харькове тоже раздавались взрывы. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.
Также мы сообщали, что вечером 10 февраля были слышны взрывы в Одессе. Перед тем, как они прозвучали, военные предупреждали о скоростных целях в направлении Одесской области и призвали всех, кто находится в Одессе и Черноморске, пройти в укрытие.
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