Вечерний взрыв в Харькове 10 февраля 2025 года — что известно

Дым в небе после взрыва после взрыва. Фото иллюстративное: censor.net

Взрыв прогремел в Харькове сейчас, поздно вечером в понедельник, 10 февраля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

ВоздушныеСилы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Харькове поздно вечером 10 февраля

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:44. В 22:39 военные предупредили, что в направлении Харькова летят вражеские ударные беспилотники с северо-востока, и призвали всех, кто находится в городе, быть в укрытиях.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 22:37 отмечал, что к Харькову подлетают четыре "Шахеды".

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Где еще объявили воздушную тревогу поздно вечером 10 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:57 10 февраля

По состоянию на 22:57 воздушная тревога, кроме Харьковской области, продолжается еще в девяти регионах. Красные на карте воздушных тревог Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Сумская и Донецкая области.

Ранее вечером 10 февраля в Харькове тоже раздавались взрывы. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.

Также мы сообщали, что вечером 10 февраля были слышны взрывы в Одессе. Перед тем, как они прозвучали, военные предупреждали о скоростных целях в направлении Одесской области и призвали всех, кто находится в Одессе и Черноморске, пройти в укрытие.