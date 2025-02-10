Вечірній вибух у Харкові 10 лютого 2025 року — що відомо

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: censor.net

Вибух пролунав у Харкові зараз, пізно ввечері в понеділок, 10 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Харкові пізно ввечері 10 лютого

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 21:44. О 22:39 військові попередили, що в напрямку Харкова летять ворожі ударні безпілотники з північного сходу, та закликали всіх, хто перебуває в місті, бути в укриттях.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 22:37 зазначав, що до Харкова підлітають чотири "Шахеди".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Де ще оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 10 лютого

Карта повітряних тривог станом на 22:57 10 лютого

Станом на 22:57 повітряна тривога, крім Харківської області, триває ще в дев'ятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Сумська та Донецька області.

Раніше ввечері 10 лютого в Харкові теж лунали вибухи. У Харківській області тоді тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого було чутно вибухи в Одесі. Перед тим, як вони пролунали, військові попереджали про швидкісні цілі в напрямку Одещини та закликали всіх, хто перебуває в Одесі й Чорноморську, пройти в укриття.