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В Харькове прошла мирная акция "Деньги на ВСУ" — как реагируют власти на призывы украинцев

9 марта 2024 14:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове прошла мирная акция "Деньги на ВСУ" — как реагируют власти на призывы украинцев
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове прошел очередной протест граждан "Деньги на ВСУ" в субботу, 9 марта. Еженедельно украинцы выходят на центральную площадь Харькова с требованием перечисления средств не на обустройство города, а на помощь военным. Акции продолжаются с октября 2023 года, а власти ни разу не ответили гражданам и продолжают их игнорировать.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом рассказала одна из участниц мирного пикета.

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Пикет "Деньги на ВСУ" в Харькове 9 марта

В Харькове прошел митинг в поддержку армии. В эту субботу, как и во все предыдущие в течение шести месяцев, граждане вышли на главную площадь города с обращением к власти, чтобы она перечислила средства не на брусчатку и тюльпаны, а на нужды военных.

Харьковчанка Екатерина рассказала, что на протесты выходит еженедельно с самого их начала и планирует дальше это делать.

"Я выхожу на митинг с октября прошлого года, с самого начала. Стало меньше людей приходить, потому что они разочаровались во власти. Мы писали обращение к власти, нам не ответили. Мы приходим сюда — к нам не выходят. То есть коммуникации с властью нет. Мы должны поддерживать морально ребят, мы должны напоминать властям, что мы здесь", — сказала Екатерина.

Участники акции "Деньги на ВСУ"
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники акции "Деньги на ВСУ"
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники акции "Деньги на ВСУ"
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Напомним, также 9 марта митинг "Деньги на ВСУ" состоялся в Киеве под стенами городской администрации. Неравнодушные украинцы собрались в центре столицы с требованием большего финансирования военных.

Добавим, 3 марта в Харькове прошла очередная мирная акция протеста. Женщины требовали демобилизовать военных, находящихся на службе более 18 месяцев.

митинг
ВСУ
Харьков
протесты
деньги
Украина
власть

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