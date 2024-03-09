У Харкові пройшла мирна акція "Гроші на ЗСУ" — як реагує влада на заклики українців

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

У Харкові відбувся черговий протест громадян "Гроші на ЗСУ" у суботу, 9 березня. Щотижня українці виходять на центральну площу Харкова з вимогою перерахування коштів не на облаштування міста, а на допомогу військовим. Акції тривають від жовтня 2023 року, а влада жодного разу не відповіла громадянам та продовжує їх ігнорувати.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це розповіла одна з учасниць мирного пікету.

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Пікет "Гроші на ЗСУ" у Харкові 9 березня

У Харкові пройшов черговий мітинг на підтримку армії. Цієї суботи як і в усі попередні протягом шести місяців громадяни вийшли на головну площу міста зі зверненням до влади, що та перерахувала кошти не на бруківку та тюльпани, а на потреби військових.

Харків'янка Катерина розповіла, що на протести виходить щотижня від самого їх початку і планує надалі це робити.

"Я виходжу на мітинг з жовтня минулого року, з самого початку. Стало менше людей приходити, тому що вони розчарувалися у владі. Ми писали звернення до влади, нам не відповіли. Ми приходимо сюди — до нас не виходять. Тобто комунікації з владою немає. Ми повинні підтримувати морально хлопців, ми повинні нагадувати владі, що ми тут є", — сказала Катерина.

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, також 9 березня мітинг "Гроші на ЗСУ" відбувся у Києві під стінами міської адміністрації Небайдужі українці зібралися в центрі столиці з вимогою більшого фінансування військових.

Додамо, 3 березня у Харкові пройшла чергова мирна акція протесту. Жінки вимагали демобілізувати військових, які перебувають на службі понад 18 місяців.