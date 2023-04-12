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В Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность громады две квартиры: детали

12 апреля 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность громады две квартиры: детали
Прокуратура Харьковщины хочет передать две ничейные квартиры в коммунальную собственность. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Харькове две квартиры после 2021 года остались без умерших владельцев и наследников. Из-за бездействия местных властей процессом передачи их в коммунальную собственность занялись органы прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Немышлянская окружная прокуратура Харькова направила в суд два заявления о передаче двух квартир, расположенных на территории города, в собственность Харьковской городской территориальной громады.

Эти квартиры расположены в Немышлянском районе Харькова — по ул. Стадионный проезд по ул. Танкопия.

Владельцы этих квартир скончались еще в 2021 году. У них не было наследников, поэтому недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.

Бездействие местных властей

Впрочем, городской совет не спешил с решением по этим квартирам.

"Органом местного самоуправления так и не были приняты соответствующие меры по решению вопроса относительно надлежащего оформления права коммунальной собственности", — подчеркнули в прокуратуре.

Именно поэтому и были поданы соответствующие заявления в суд.

Напомним, что в конце марта в Харькове прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении бизнесмена и чиновника горсовета. На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.

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