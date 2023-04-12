В Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность громады две квартиры: детали
В Харькове две квартиры после 2021 года остались без умерших владельцев и наследников. Из-за бездействия местных властей процессом передачи их в коммунальную собственность занялись органы прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Квартиры для ОТГ
Немышлянская окружная прокуратура Харькова направила в суд два заявления о передаче двух квартир, расположенных на территории города, в собственность Харьковской городской территориальной громады.
Эти квартиры расположены в Немышлянском районе Харькова — по ул. Стадионный проезд по ул. Танкопия.
Владельцы этих квартир скончались еще в 2021 году. У них не было наследников, поэтому недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.
Бездействие местных властей
Впрочем, городской совет не спешил с решением по этим квартирам.
"Органом местного самоуправления так и не были приняты соответствующие меры по решению вопроса относительно надлежащего оформления права коммунальной собственности", — подчеркнули в прокуратуре.
Именно поэтому и были поданы соответствующие заявления в суд.
Напомним, что в конце марта в Харькове прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении бизнесмена и чиновника горсовета. На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.