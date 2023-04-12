У Харкові прокуратура хоче повернути у власність громади дві квартири: деталі

Прокуратура Харківщини хоче передати дві нічийні квартири у комунальну власність. Фото з відкритих джерел

У Харкові дві квартири після 2021 року залишилися без власників, які померли, та спадкоємців. Через бездіяльність місцевої влади процесом передачі їх до комунальної власності зайнялися органи прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Немишлянська окружна прокуратура Харкова направила до суду дві заяви щодо передачу двох квартир, розташованих на території міста, у власність Харківської міської територіальної громади.

Ці квартири розташовані у Немишлянському районі Харкова — по вул. Стадіонний проїзд та по вул. Танкопія.

Власники цих квартир померли ще 2021 року. Вони не мали спадкоємців, тому нерухомість мала перейти в комунальну власність.

Бездіяльність місцевої влади

Втім, міська рада не поспішала із рішенням щодо цих квартир.

"Органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів щодо вирішення питання стосовно належного оформлення права комунальної власності", — наголосили у прокуратурі.

Саме тому і були подані відповідні заяви до суду.

Нагадаємо, що у кінці березня у Харкові прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо бізнесмена та чиновника міськради. На неякісних роботах вони завдали бюджету збитків на 300 тисяч гривень.