В Харькове прокуратура разоблачила эколога на взятке

Специализированная экологическая прокуратура. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская прокуратура разоблачила эколога, который получил взятку в 26 тыс. гривен во время своих служебных полномочий. В ходе расследования отмечается, что инспектор провел проверку, связанную с жалобой на проблему загрязнения и наличие строительных отходов на территории земельного участка в Чугуевском районе.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

В ходе предварительного рассмотрения дела обнаружено, что в апреле этого года должностное лицо, отвечающее за охрану окружающей среды в Государственной экологической инспекции Харьковской области, приняло неправомерное решение с намерением получить незаконный доход.

Согласно информации от прокуратуры, этот инспектор осуществлял проверку в ответ на жалобы о засорении и загрязнении участка земли строительными отходами в Чугуевском районе. Указанные нарушения были связаны с работой одного из близлежащих предприятий, которое находится рядом с арендуемыми нежилыми помещениями.

Доказательства получения неправомерной выгоды. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что Шевченковской окружной прокуратурой Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн грн.