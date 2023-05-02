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Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли возле Саржиного Яра

2 мая 2023 14:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли возле Саржиного Яра
Работник прокуратуры осматривает незаконно передаваемые земли. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн грн.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

Установлено, что в 2021 году на основании решений Харьковского городского совета пяти физическим лицам предоставлены разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность под строительство жилых домов с хозяйственными сооружениями по ул. Ковригинский в г. Харькове. Общая площадь указанных земель составляет около 0,5 га, а их стоимость — 10 млн грн.

"Обработкой сведений по генеральному плану г. Харькова и плану зонирования территории (зонинга) г. Харькова установлено, что указанные решения сессии Харьковского городского совета приняты с нарушением требований ст. 118 Земельного кодекса Украины", пишут правоохранители.

Претензии прокуратуры основываются на том, что расположение земельных участков не соответствует основной градостроительной документации, а именно генеральному плану г. Харькова.

Указанные нарушения стали основанием для направления окружной прокуратурой соответствующих исков в Харьковский окружной административный суд.

Напомним, что в Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность общины две квартиры. Недвижимость после 2021 года осталась без умерших владельцев и наследников. Из-за бездействия местных властей процессом передачи их в коммунальную собственность занялись органы прокуратуры.

Также мы рассказывали, что строительство элитного ЖК в Харькове оказалось незаконным. Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в пользу государства в лице Харьковского городского совета в общество с ограниченной ответственностью о возвращении земельного участка стоимостью почти 7 млн гривен.

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