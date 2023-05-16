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У Харкові прокуратура викрила еколога на хабарі

16 травня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові прокуратура викрила еколога на хабарі
Спеціалізована екологічна прокуратура. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Харківська прокуратура викрила еколога, який отримав хабар у 26 тис. гривень під час своїх службових повноважень. Під час розслідування зазначається, що інспектор провів перевірку, пов'язану зі скаргою на проблему забруднення та наявність будівельних відходів на території земельної ділянки у Чугуївському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

У ході попереднього розгляду справи виявлено, що у квітні цього року посадова особа, яка відповідає за охорону навколишнього середовища у Державній екологічній інспекції Харківської області, ухвалила неправомірне рішення із наміром отримати незаконний дохід.

Згідно з інформацією від прокуратури, цей інспектор здійснював перевірку у відповідь на скарги про засмічення та забруднення ділянки землі будівельними відходами у Чугуївському районі. Зазначені порушення були пов'язані з роботою одного з прилеглих підприємств, яке знаходиться поряд з нежитловими приміщеннями, що орендуються.

Хабар еколога
Докази одержання неправомірної вигоди. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що Шевченківською окружною прокуратурою Харкова до суду направлено п'ять позовних заяв на користь держави до Харківської міської ради про визнання протиправними та скасування рішень органу місцевого самоврядування. Мерія віддала під забудову приватними будинками п'ять ділянок загальною вартістю 10 млн. грн.

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