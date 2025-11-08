Видео
В Харькове прогремела серия громких взрывов — что произошло

В Харькове прогремела серия громких взрывов — что произошло

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 01:27
обновлено: 01:51
Взрывы в Харькове 8 ноября из-за атаки дронов и баллистики
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Россияне атакуют город дронами и баллистикой. 

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 8 ноября

"В Харькове прогремели взрывы, информируют корреспонденты Общественного. Также, по их данным, в пригороде был слышен уже восьмой удар", - говорится в сообщении в 01:22.

В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что в районе города зафиксированы вражеские дроны.

После этого ряд мониторинговых каналов написали об угрозе баллистики, после чего в городе был слышен еще как минимум один взрыв. Официально информация об угрозе баллистики не подтверждена.

Обновлено в 01:36

"В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала. Более подробная информация выясняется", — уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 01:40

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас по всей территории Украины. Причиной стал недавний взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

В Харькове прогремела серия громких взрывов — что произошло - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что вечером 7 ноября, россияне атаковали авиабомбами Харьковскую область. В результате обстрела повреждена АЗС и есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг несколько часов назад атаковал дронами Одесскую область. Из-за атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
