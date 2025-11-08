Вибухи у Харкові 8 листопада через атаку дронів та балістики

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Росіяни атакують місто дронами та балістикою.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 8 листопада

"У Харкові пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного. Також, за їхніми даними, у передмісті було чути вже восьмий удар", — йдеться у повідомленні о 01:22.

Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що в районі міста зафіксовано ворожі дрони.

Після цього низка моніторингових каналів написали про загрозу балістики, після чого в місті було чути ще щонайменше один вибух. Офіційно інформацію про загрозу балістики не підтверджено.

Оновлено о 01:36

"У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", — уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 01:40

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі по всій території України. Причиною став нещодавній зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері 7 листопада, росіяни атакували авіабомбами Харківську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та є постраждалі.

Також ми писали, що ворог кілька годин тому атакував дронами Одеську область. Через атаку пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.