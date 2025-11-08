Вибухи у Харкові 8 листопада через атаку дронів та балістики

У Харкові пролунала серія гучних вибухів — що сталося
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Росіяни атакують місто дронами та балістикою.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 8 листопада
"У Харкові пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного. Також, за їхніми даними, у передмісті було чути вже восьмий удар", — йдеться у повідомленні о 01:22.
Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що в районі міста зафіксовано ворожі дрони.
Після цього низка моніторингових каналів написали про загрозу балістики, після чого в місті було чути ще щонайменше один вибух. Офіційно інформацію про загрозу балістики не підтверджено.
Оновлено о 01:36
"У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", — уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Оновлено о 01:40
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі по всій території України. Причиною став нещодавній зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Нагадаємо, що ввечері 7 листопада, росіяни атакували авіабомбами Харківську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та є постраждалі.
Також ми писали, що ворог кілька годин тому атакував дронами Одеську область. Через атаку пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!