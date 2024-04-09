Воздушная тревога в Украине, в Харькове раздались взрывы

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Харькове раздались громкие взрывы в обед 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, впоследствии стало известно, что страна-террорист Россия выпустила по региону управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Харькове 9 апреля

В 14:14 стало известно, что российские оккупанты выпустили по территории Харьковской области управляемые авиационные бомбы. Вскоре около 14:57 в Харькове раздались громкие взрывы.

Скриншот поста

Скриншот поста

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БпЛА.

Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.