Повітряна тривога в Україні, у Харкові пролунали вибухи

Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові пролунали гучні вибухи в обід 9 квітня. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, згодом стало відомо, що країна-терорист Росія випустила по регіону керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Харкові 9 квітня

О 14:14 стало відомо, що російські окупанти випустили по території Харківської області керовані авіаційні бомби. Згодом близько о 14:57 у Харкові пролунали гучні вибухи.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Під прицілом була і Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.