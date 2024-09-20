Взрывы в Харькове вечером 20 сентября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: MIG

Взрывы в Харькове раздались вечером, 20 сентября. Российские оккупанты атакуют город.

Об этом сообщили глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что российские захватчики наносят удары. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

"Имеем информацию об ударе по Харькову двумя КАБами. Будьте осторожны — возможны повторные пуски", — пишет Терехов.

По его словам, зафиксирован удар по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 20 сентября атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах.

Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.