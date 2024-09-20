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У Харкові пролунали гучні вибухи

20 вересня 2024 22:47
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Харкові ввечері 20 вересня — яка загроза
Вибух. Ілюстративне фото: MIG
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 20 вересня. Російські окупанти атакують місто.

Про це повідомили очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що російські загарбники завдають ударів. Він закликав людей перебувати в укриттях.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

"Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами. Будьте обережні — можливі повторні пуски", — пише Терехов.

За його словами, зафіксовано удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Допис Терехова. Фото: скриншот 

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 20 вересня атакували Харків. Влучання зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах.

Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.

війна Харків вибух обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов

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