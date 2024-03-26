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В Харькове раздались громкие взрывы —Терехов сообщил о прилете в одном из районов города

26 марта 2024 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове раздались громкие взрывы —Терехов сообщил о прилете в одном из районов города
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: 831 бригада тактической авиации
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове объявили воздушную тревогу около 11:35. Незадолго после этого в городе раздались взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе.

Об этом мэр рассказал на своей странице в Telegram.

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11:41 Терехов сообщил о прилете.

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", — написал мэр.

Воздушная тревога и взрывы в Харькове
Информация о прилете. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и регион. За минувшие сутки враг обстрелял 15 населённых пунктов в области, а ночью атаковал город беспилотниками. В результате обстрелов известно об одном погибшем мужчине и четырех раненых женщинах.

К слову, в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю у нежилого здания.

война
Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
ракеты
война в Украине

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