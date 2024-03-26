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У Харкові пролунали гучні вибухи — Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста

26 березня 2024 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові пролунали гучні вибухи — Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста
Вибух в небі. Фото ілюстративне: 831-ша бригада тактичної авіації
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові оголосили повітряну тривогу близько 11:35. Незадовго після цього у місті пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" у Шевченківському районі. 

Про це мер розповів на своїй сторінці в Telegram.

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11:41 Терехов повідомив про "приліт". 

"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", — написав мер. 

Повітряна тривога та вибухи у Харкові
Інформація про "приліт". Фото: скриншот

11:54 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Вибухи в Харкові
Деталі "прильоту". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок. 

До слова, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі. 

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
ракети
війна в Україні

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