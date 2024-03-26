У Харкові пролунали гучні вибухи — Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста

Вибух в небі. Фото ілюстративне: 831-ша бригада тактичної авіації

У Харкові оголосили повітряну тривогу близько 11:35. Незадовго після цього у місті пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" у Шевченківському районі.

Про це мер розповів на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Вибухи та приліт у Харкові 26 березня

11:41 Терехов повідомив про "приліт".

"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", — написав мер.

Інформація про "приліт". Фото: скриншот

11:54 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Деталі "прильоту". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок.

До слова, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.