У Харкові пролунали гучні вибухи — Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста
У Харкові оголосили повітряну тривогу близько 11:35. Незадовго після цього у місті пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" у Шевченківському районі.
Про це мер розповів на своїй сторінці в Telegram.
Вибухи та приліт у Харкові 26 березня
11:41 Терехов повідомив про "приліт".
"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", — написав мер.
11:54 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок.
До слова, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.
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