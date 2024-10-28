В Харькове прогремели несколько взрывов
Взрывы в Харькове раздаются сейчас, в ночь на 28 октября. Перед этим военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов и канал Воздушных сил ВСУ.
Взрывы в Харькове 28 октября
"В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны — враг может осуществить повторный обстрел", — написал Терехов в 02:13.
Перед этим, в 02:00, в воздушных силах ВСУ предупредили, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке страны. В этой связи есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:15 карта воздушных тревог выглядит так. Отметим, что сигнал связан не только с обстрелом Харькова ракетами или бомбами, но и с тем, что в ряде регионов фиксируют вражеские беспилотники.
Напомним, что днем, 26 октября, в Харькове также прогремели во взрывы. Они были во время воздушной тревоги. Скоростная цель двигалась из Белгородской области России.
Кроме того, отметим, что враг атаковал Харьков и вчера поздно вечером, 27 октября. В результате атаки повреждены дома и есть пострадавшие.
Также мы писали, что вечером 26 октября взрывы прогремели в Киеве. Тогда в столице работали силы ПВО, поскольку враг пытался атаковать город.
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