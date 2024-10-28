Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові лунають зараз, в ніч проти 28 жовтня. Перед цим військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Терехов та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у Харкові 28 жовтня

"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні — ворог може здійснити повторний обстріл", — написав Терехов о 02:13.

Перед цим, о 02:00, у Повітряних силах ЗСУ попередили, що зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на сході країни. У зв'язку з цим є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що сигнал пов'язаний не лише з обстрілом Харкова ракетами або ж бомбами, але й з тим, що у низці регіонів фіксують ворожі безпілотники.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вдень, 26 жовтня, у Харкові також пролунали у вибухи. Вони відбулись під час повітряної тривоги. Швидкісна ціль рухалась з Білгородської області Росії.

Крім того, зазначимо, що ворог теж атакував Харків пізно ввечері, 27 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та є постраждалі.

Також ми писали, що ввечері 26 жовтня вибухи пролунали у Києві. Тоді в столиці працювали сили ППО, оскільки ворог намагався атакувати місто.