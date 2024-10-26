Вибухи у Харкові 26 жовтня — що відомо про обстріл

У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо
26 жовтня 2024 12:48
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Вибухи у Харкові зараз, 26 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Швидкісна ціль рухалась з Білгородської області Росії.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
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Вибухи у місті жителі почули близько 12:43. Вони пролунали під час повітряної тривоги.
За кілька хвилин до вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про дві швидкісні цілі, які рухались на Харківщину з Білгородської області.
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