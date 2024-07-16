Взрывы в Харькове утром 16 июля

В Харькове прогремели мощные взрывы
16 июля 2024 09:34
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрывы в Харькове раздались утром 16 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Харькове
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.
Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.
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