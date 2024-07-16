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В Харькове прогремели мощные взрывы

16 июля 2024 09:34
Виктория Козырь - редактор
Взрывы в Харькове утром 16 июля
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Взрывы в Харькове раздались утром 16 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

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Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину,  в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.

война Харьков взрыв Украина обстрелы оккупанты воздушная тревога

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