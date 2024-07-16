Взрывы в Харькове утром 16 июля

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрывы в Харькове раздались утром 16 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе кроме разрушений известно о двух погибших.